Первый акселератор в сфере услуг для представителей индустрии красоты открылся в Москве

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Началась регистрация на первый столичный акселератор в сфере услуг для представителей индустрии красоты, который проводит ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ). В проекте могут участвовать парикмахерские, салоны красоты, барбершопы, косметологические центры, студии маникюра и другие предприятия этой отрасли, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Представители индустрии ранее участвовали в акселераторах, которые правительство Москвы проводит с 2019 года, а теперь для них впервые создан отдельный проект. Отрасль относится к одной из наиболее пострадавших во время пандемии, поэтому сегодня город делает все для того, чтобы помочь предпринимателям быстрее восстановиться", - сообщил руководитель городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, слова которого приводятся в сообщении

Обучение начнется с интенсива, на котором расскажут, как правильно представить бизнес, чтобы пройти конкурсный отбор в основную программу акселератора. В ней примет участие не более 50 предпринимателей, которые несколько недель будут работать над развитием своего проекта или бизнеса под руководством опытных наставников. Вместе с ними участники будут искать пути повышения бизнес-показателей, а также сформируют стратегии развития предприятия. Акселератор завершится итоговым мероприятием, на котором участники расскажут о результатах, а также представят доработанные проекты экспертам, потенциальным инвесторам и партнерам.

Всего в 2021 году ГБУ "Малый бизнес Москвы" организует три акселерационные программы для наиболее пострадавших отраслей. Одна из них - акселератор в сфере бытовых услуг - уже идет. Еще один акселератор проведут для гостиничного и туристического бизнеса.

С 2019 года в акселерационных программах МБМ приняли участие более 350 предпринимателей. Они смогли увеличить прибыль, разработать новые продукты или услуги, расширить каналы продвижения и увеличить продажи, говорится в сообщении.