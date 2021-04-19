Росатом исключат из числа участников тендера на достройку чешской АЭС

ПРАГА, 19 апреля. /ТАСС/. Российская госкорпорация "Росатом" в ближайшие дни будет официально исключена из числа кандидатов на участие в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке Чехии. Об этом заявил в понедельник вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек в интервью газете Pravo.

"В течение нескольких дней [Росатом] будет исключен [из числа компаний-кандидатов, выбранных для] возможности участия в тендере", - отметил он.

Российская корпорация, как сказал Гавличек, не сможет участвовать в тендере и в качестве компании-субподрядчика. "Никто из приглашенных [Чехией к тендеру компаний] не будет задействовать субподрядчика от Росатома", - сказал Гавличек.