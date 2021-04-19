{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Росатом исключат из числа участников тендера на достройку чешской АЭС

Российская корпорация, как сообщил вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек, не сможет участвовать в тендере и в качестве компании-субподрядчика

ПРАГА, 19 апреля. /ТАСС/. Российская госкорпорация "Росатом" в ближайшие дни будет официально исключена из числа кандидатов на участие в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке Чехии. Об этом заявил в понедельник вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек в интервью газете Pravo.

"В течение нескольких дней [Росатом] будет исключен [из числа компаний-кандидатов, выбранных для] возможности участия в тендере", - отметил он.

Российская корпорация, как сказал Гавличек, не сможет участвовать в тендере и в качестве компании-субподрядчика. "Никто из приглашенных [Чехией к тендеру компаний] не будет задействовать субподрядчика от Росатома", - сказал Гавличек.

Теги
ЧехияРоссия
Первый акселератор в сфере услуг для представителей индустрии красоты открылся в Москве
В рамках программы предприниматели будут несколько недель работать над развитием своего проекта под руководством наставников
Читать полностью