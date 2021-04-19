Чистая прибыль "Камаза" за 2020 год достигла 3,1 млрд рублей против убытка годом ранее

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Чистая прибыль "Камаза" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) достигла по итогам 2020 года 3,1 млрд рублей против убытка в объеме 1,96 млрд рублей за 2019 год, говорится в сообщении компании.

При этом консолидированная выручка "Камаза" составила 216,96 млрд рублей, что на 12% выше уровня 2019 года. "Увеличение выручки достигнуто благодаря росту продаж грузовых автомобилей на внутреннем рынке, в том числе выводу на рынок новой модели автомобилей К5 - КАМАЗ-54901", - отмечают в компании.

"Камаз" в 2020 году реализовал 37 тыс. грузовых автомобилей. При этом продажи на внутреннем рынке выросли на 7,1% по сравнению с предыдущим годом, до 32,66 тыс. штук, а продажи на экспорт сократились на 13%, до 4,4 тыс. штук. По оценке компании, ее доля на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн увеличилась на 4% пункта и составила 48%.

"Рекорд по росту выручки зафиксирован в сегменте автобусов, электробусов и спецтехники. Выручка в соответствующем сегменте возросла на 61% год к году, и составила 27,95 млрд рублей", - подчеркнули на "Камазе".

В то же время развитие продуктового портфеля лизинговых услуг привело к росту доходов от финансового лизинга на 28%, до 4,67 млрд рублей. Операционный денежный поток составил 10,77 млрд рублей, чистый долг снизился с 79,5 млрд рублей, до 77,8 млрд рублей. "В сложных экономических условиях "Камаз" продолжает программы реинжиниринга производства и развития нового модельного ряда. Инвестиции в модернизацию и освоение новых технологий составили 10,5 млрд рублей", - добавили в компании.

"Камаз" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей, входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели и силовые агрегаты. Крупнейшими акционерами "Камаза" являются госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%, "дочка" германского автоконцерна Daimler).