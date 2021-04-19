Индекс Мосбиржи на открытии торгов не изменился

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи не изменился при открытии торгов и находился на уровне 3 598,47 пункта, свидетельствуют данные торгов на 10:00. При этом уже к 10:01 мск индекс достиг отметки 3 604,31 пункта, обновив исторический максимум. В свою очередь индекс РТС снизился на 0,6% - до 1 488,08 пункта.

К 10:21 мск индекс Мосбиржи остановил рост и находился на уровне 3 590,75 пункта (+0,21%), индекс РТС ускорил снижение до 1 483,56 пункта (-0,9%).

Стоимость июньского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижается на 0,48% - до $66,45 за баррель. Фьючерс на WTI дешевеет на 0,41% и торгуется на уровне $62,93 за баррель.