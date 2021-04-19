Власти Москвы с начала года помогли локализовать производство четырем предприятиям

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы в первом квартале текущего года помогли четырем предприятиям локализовать свое производство, сообщила в понедельник пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

В числе предприятий, которые в первом квартале 2021 года воспользовались услугой Агентства промышленного развития Москвы по локализации производства в столице, производители медицинских изделий "Кристи" и санитарно-гигиенического оборудования и средств для дезинфекции "РБР трейд", изготовитель детских игрушек "Столичные игрушки", а также разработчик решений для различных отраслей промышленности на основе свойств синтезируемых материалов из алмаза "Фрезарт".

"С помощью Агентства промышленного развития компании нашли площадки для расширения своего производства, их общая площадь составила 5,2 тыс. кв. м. Предприятия планируют вложить 1,1 млрд рублей в развитие этих площадок. Благодаря расширению производств появится более 120 новых рабочих мест", - цитирует пресс-служба заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он добавил, в прошлом году Агентство промышленного развития помогло расширить или разместить свое производство в столице семи предприятиям. Общий объем запланированных ими инвестиций составляет 1,7 млрд рублей.

"Локализация производства на территории города - одна из самых востребованных услуг Агентства промышленного развития Москвы. Также мы ведем "Банк технологий", в котором столичные промышленники могут найти передовые технологические разработки для оптимизации производственных процессов, поддерживаем работу горячей линии для промпредприятий и чат-бота в "Телеграм", через которые можно, к примеру, узнать о действующих на территории Москвы мерах поддержки и возможностях технологического аудита. Агентство также оказывает услугу полного техаудита предприятия", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова.