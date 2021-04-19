Газета Yeni Safak удалила статью об одобрении производства в Турции "Спутника V"

АНКАРА, 19 апреля. /ТАСС/. Турецкая газета Yeni Safak в понедельник удалила со своего сайта статью о том, что в Турции одобрили производство российской вакцины "Спутник V". Соответствующий материал больше не индексируется в базе издания. Ссылки на эту новость и ее перепечатки в других онлайн-СМИ также удаляются.

Об одобрении производства российской вакцины Yeni Safak сообщила ранее со ссылкой на члена научного совета по коронавирусу доктора Афшина Эмре Кайыпмаза. По его словам, якобы один из турецких производителей лекарств "после соответствующего запроса получил одобрение".

23 января представитель РФПИ сообщил ТАСС о достижении договоренностей с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве "Спутника V" в Турции. По словам представителя, начался процесс трансфера технологии. 25 января председатель совета директоров турецкого производителя фармацевтической продукции VisCoran Ilac Sanayii A. S. Озтюрк Оран в интервью агентству Demiroren заявил, что его компания готова производить миллионы доз "Спутника V" после завершения процесса передачи технологий между двумя странами.