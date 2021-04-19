МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Совкомбанк и Amereus Group приобрели доли в капитале Санкт-Петербургской биржи путем реализации опционных договоров, заключенных в 2020 году с ассоциацией "НП РТС", основным акционером биржи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ассоциации "НП РТС".

"16 апреля 2021 года Совкомбанк увеличил долю в капитале Санкт-Петербургской биржи до 12,93%, а Amereus Group вошла в состав акционеров с долей 5,54%", - отмечается в сообщении.

"Необходимость привлечения капитала [для Санкт-Петербургской биржи] определялась регуляторным требованием получения статуса и лицензии НКО-ЦК для клирингового центра МФБ. Наше сотрудничество показало высокое вовлечение менеджмента Совкомбанка и Amereus Group в развитие биржи и эффективность партнерства. Реализация планов Совкомбанка по расширению своих инвестиционных сервисов позволит получить синергию в совместных проектах и продуктах на базе технологий Санкт-Петербургской биржи", - прокомментировал президент ассоциации "НП РТС" Роман Горюнов.

По итогам сделки доля "НП РТС" в Санкт-Петербургской бирже снизилась до 38,95% с 54,12% (1 110 830 акций).

Ранее акционеры Санкт-Петербургской биржи заключили акционерное соглашение, согласно которому, в случае продажи своих акций другому российскому организатору торгов, потребуется согласие квалифицированного большинства акционеров (не менее, чем три четверти голосов сторон), включая обязательное согласие ассоциации "НП РТС". Продажа акций биржи другим лицам не ограничена, но обусловлена присоединением покупателя к акционерному соглашению, кроме случаев продажи акций Санкт-Петербургской биржи на безадресных биржевых торгах.

Санкт-Петербургская биржа является крупнейшей биржевой площадкой по организации торгов ценными бумагами международных компаний в России. В настоящий момент в обращении на организованных торгах площадки находится более 1,5 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.