Чистая прибыль ВТБ в первом квартале выросла более чем в два раза

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам января - марта 2021 года увеличилась по сравнению с таким же периодом годом ранее в 2,1 раза и достигла 85,1 млрд рублей, следует из сообщения банка.

Чистая прибыль ВТБ по МСФО за первый квартал 2020 года составляла 39,8 млрд рублей.

"Эта чистая прибыль за квартал больше, чем вся чистая прибыль за 2020 год. Вы помните, что мы чуть больше 75 млрд (рублей) заработали за прошлый год. То есть по сути один квартал превысил всю годовую прибыль", - сказал журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе разъясняющего звонка.

Банкир подчеркнул, что прибыль группы ВТБ возвращается к стратегическим значениям. "Эти результаты <…> заставляют нас думать о по сути таргетировании верхнего диапазона нашей прибыли", - отметил он, уточнив, что ВТБ рассчитывает по итогам года получить чистую прибыль в размере около 270 млрд рублей - это верхний прогнозный диапазон показателя.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что ВТБ сохраняет планы по чистой прибыли за 2021 год по МСФО в границах 250-270 млрд рублей.

Финансовые показатели

Согласно сообщению банка, активы ВТБ в первом квартале выросли на 2,5%, до 18,6 трлн рублей.

Совокупный кредитный портфель до вычета резервов группы на 31 марта составил 13,1 трлн рублей, сократившись на 0,1% с начала года. Так, кредиты физическим лицам увеличились с начала года на 4,4%, до 4 трлн рублей, кредиты юридическим лицам упали на 2%, до 9,1 трлн рублей. Средства клиентов ВТБ на отчетную дату выросли на 6,7%, составив 13,7 трлн рублей.

Также ВТБ за отчетный период досоздал резервы на 22,6 млрд рублей, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 49,9%.

ВТБ опубликовал сегодня промежуточную консолидированную финансовую информацию на 31 марта 2021 года. 30 апреля ВТБ также опубликует промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность за первые три месяца и проведет конференц-звонок с инвесторами и аналитиками.