"Россети" увеличат число зарядных станций для электромобилей до 1,3 тыс. к 2025 году

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Компания "Россети" планирует увеличить количество зарядных станций для электромобилей до 1,34 тыс. к 2025 году. Об говорится в сообщении компании по итогам подписания соглашения между "Россетями", Volkswagen Group Rus и Porsche Russland.

"Россети" уже управляют 263 станциями, к 2025 году их количество вырастет до 1 341. Будут охвачены 30 крупнейших городов и автомагистралей - на электромобиле можно будет доехать от Мурманска до Сочи и от Красноярска до Калининграда", - отметили в компании.

В свою очередь, Volkswagen Group Rus намерена оснастить официальные дилерские центры зарядками для электрокаров.

"Создание зарядной инфраструктуры и сопутствующих клиентских сервисов - важное направление в работе "Россетей". С одной стороны, это позволит диверсифицировать бизнес, выйти на новый рынок и обеспечить рост нетарифной выручки. С другой - за счет масштаба деятельности компании будут обеспечены условия для формирования в России сети зарядных станций для безбарьерного использования электромобилей", - отметил замглавы "Россетей" по цифровой трансформации Константин Михайлик.