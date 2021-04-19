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"Победа" из-за ограничения рейсов в Турцию может недополучить 500 млн рублей

Только затраты на вывозные рейсы превысят 50 млн рублей, сообщил источник, близкий к коммерческому департаменту авиакомпании

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Объем недополученной прибыли "Победы" от ограничения рейсов в Турцию составит более 500 млн рублей, сообщил ТАСС источник, близкий к коммерческому департаменту авиаперевозчика.

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По его словам, только затраты на вывозные рейсы обойдутся компании более чем в 50 млн рублей.

"Затраты на вывозные рейсы в Турцию превысят 50 млн рублей, но потери компании однозначно куда более существенные: за полтора месяца приостановки регулярных рейсов объем недополученной прибыли составит более 500 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в одной из авиакомпаний, прекративших летать в Турцию из-за введенных ограничений, отметил, что перевозчики рассчитывают на компенсацию.

"Сейчас вывоз россиян компании выполняют сами, добровольно взяв на себя это обязательство. Хотя могли просто аннулировать билеты и возложить функцию вывоза на государство. Конечно, они надеются на финансовые компенсации колоссальных затрат, которые понесут сейчас, в самый пик турецкого туризма. Все делали ставку в этом году именно на Турцию с учетом действующих ограничений на других зарубежных маршрутах. Но на компенсации рассчитывают с ощутимым скепсисом на примере невыплаты обещанных правительством компенсаций и за Грузию, и за подорожавшее топливо в 2018 году", - рассказал источник.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса, количество рейсов будет сокращено до двух в неделю на взаимной основе. С российской стороны регулярные рейсы между двумя странами будет выполнять "Аэрофлот". Также приостановлены рейсы в Танзанию.

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