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Пандемия COVID-19
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РФПИ договорился о производстве более 100 млн доз "Спутника V" в Китае

Такой объем позволит обеспечить вакцинацию свыше 50 млн человек

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Hualan Biological Bacterin договорились о производстве в Китае более 100 млн доз вакцины против коронавируса "Спутник V", следует из сообщения фонда.

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"РФПИ и Hualan Biological Bacterin Inc. (подразделение Hualan Biological Engineering Inc., одной из ведущих биофармацевтических компаний и крупнейшего производителя вакцины от гриппа в Китае), объявляют о соглашении по производству в Китае более 100 млн доз вакцины "Спутник V". Произведенный объем позволит обеспечивать вакцинацию свыше 50 млн человек. РФПИ и Hualan Biological Bacterin нацелены на долгосрочное сотрудничество для производства вакцины", - отмечается в сообщении.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 60 странах с общим населением 3 млрд человек. Эффективность Sputnik V составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в The Lancet.

Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.

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