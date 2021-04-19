РФПИ договорился о производстве более 100 млн доз "Спутника V" в Китае

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Hualan Biological Bacterin договорились о производстве в Китае более 100 млн доз вакцины против коронавируса "Спутник V", следует из сообщения фонда.

"РФПИ и Hualan Biological Bacterin Inc. (подразделение Hualan Biological Engineering Inc., одной из ведущих биофармацевтических компаний и крупнейшего производителя вакцины от гриппа в Китае), объявляют о соглашении по производству в Китае более 100 млн доз вакцины "Спутник V". Произведенный объем позволит обеспечивать вакцинацию свыше 50 млн человек. РФПИ и Hualan Biological Bacterin нацелены на долгосрочное сотрудничество для производства вакцины", - отмечается в сообщении.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 60 странах с общим населением 3 млрд человек. Эффективность Sputnik V составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в The Lancet.

Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.