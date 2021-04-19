Мосбиржа сделала доступной покупку валюты от одного доллара или евро

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Московская биржа предоставит возможность совершать операции с основными мировыми валютами на сумму от одного доллара США или евро с лотом в один цент, говорится на сайте торговой площадки. К настоящему моменту на валютном рынке один лот составлял одну тысячу долларов США или евро.

Поясняется, что сервис расширит возможности по обмену долларов и евро на небольшие суммы для собственных потребностей и сделает биржевую торговлю валютой доступнее для массового инвестора.

Директор департамента валютного рынка Московской биржи Андрей Скабелин сообщил, что на фоне массового притока частных инвесторов на биржевой рынок можно заметить, что активно используются брокерские счета для конвертации валюты, в том числе для повседневных целей. По его мнению, сделки на сумму от одного доллара расширят возможности физлиц, в том числе в операциях с иностранными ценными бумагами в части купонных выплат и получения дивидендов, а также конверсии в рамках ИИС.

Торги иностранной валютой проводятся на Мосбирже с 1992 года. Сейчас участникам доступны операции с 17 валютными парами. Торги проводят с 7:00 до 23:50. Среднедневной объем торгов в этом году - 1,3 трлн рублей. Доля биржи в общем объеме конверсионных операций на российском межбанковском валютном рынке по паре "доллар США - российский рубль" составляет 58%, по паре "евро - российский рубль" - 68%.