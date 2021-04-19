Льготный лизинг в авиации распространят на вертолеты

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Правительство России распространит программу льготного лизинга для региональных авиакомпаний на современные вертолеты отечественного производства. Об этом заявил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая оперативное совещание с вице-премьерами.

Он пояснил, что правительство расширяет программу поддержки региональных воздушных перевозок. "Авиакомпании, которые выполняют полеты по местным маршрутам, почти 10 лет успешно пользуются субсидиями от государства на приобретение самолетов в лизинг, - указал глава кабинета министров. - Теперь такая программа будет действовать и в отношении современных вертолетов отечественного производства".

По словам Мишустина, авиаперевозчики смогут "сэкономить на уплате лизинговых или арендных платежей десятки миллионов рублей и увеличить количество перевозок в труднодоступных районах страны". Как отметил премьер, сфера региональных авиаперевозок находится под пристальным вниманием президента и имеет высокую социальную значимость. "В нашей стране немало мест, куда можно добраться только по воздуху, и для каждого человека, кто там живет или работает, авиация особенно важна", - добавил он.

Глава кабмина обратил внимание на то, что эта тема обсуждалась во время его рабочей поездки на Дальний Восток, где вопросы транспортной доступности стоят особенно остро. "Уверен, что новый механизм поддержки будет широко востребован в малой авиации и позволит обновить вертолетный парк, в том числе за счет модернизированной версии многоцелевого легкого вертолета "Ансат", первый полет которой состоялся в конце прошлого года", - добавил председатель правительства. "Важно обеспечить связанность территории, развивать коммуникации, чтобы людям было удобнее добираться из региона в регион", - заключил премьер.