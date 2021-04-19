Глава Danske bank ушел с поста из-за подозрения в отмывании денежных средств

СТОКГОЛЬМ, 19 апреля. /ТАСС/. Правление Danske bank объявило об уходе генерального директора Криса Фогельцанга с занимаемого поста. Банкира подозревают в участии в отмывании денежных средств в период работы в банке ABN AMRO, сообщается в опубликованном в понедельник пресс-релизе.

В своем заявлении для прессы Крис Фогельцанг выразил удивление по поводу предъявленных ему обвинений, однако с учетом недавнего расследования об отмывании денежных средств, в котором фигурировал Danske Bank, он не видит иного выхода из возникшей ситуации, кроме добровольного ухода. "Я не хочу, чтобы подозрения в отношении меня мешали дальнейшему развитию Danske Bank", - заявил бывший директор.

Фогельцанг был назначен руководителем датского банка около 2 лет назад. Его пригласили для того, чтобы вывести Danske Bank из самого крупного скандала вокруг отмывания денег, осуществлявшегося через теперь уже закрытый филиал в Эстонии.

1 июля 2018 года прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования обстоятельств возможного отмывания денег с участием сотрудников отделения Danske bank в стране. По данным датских СМИ, через него в 2007-2015 годах отмывались крупные суммы денег, в том числе, как утверждается, из России и стран СНГ. Общий объем этих средств оценивается минимум в $8 млрд.

Danske bank был основан в 1871 году в Копенгагене. Является крупнейшим датским банком и важным банковским игроком в Северной Европе с филиалами в странах региона. Число его клиентов в 15 странах превышает 3,6 млн.