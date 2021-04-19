В Nord Stream 2 оценили влияние стройки российского участка газопровода на экологию

ТАСС, 19 апреля. Строительство российского участка газопровода "Северный поток - 2" не оказало какого-либо значительного воздействия на экологию региона, и Кургальского заказника в частности. Об этом говорится в сообщении компании - оператора строительства трубопровода Nord Stream 2 AG по итогам экологического мониторинга.

"Подведены итоги экологического мониторинга в ходе строительства российского берегового и морского участков газопровода "Северный поток - 2". Результаты программы наблюдений демонстрируют, что влияние строительных работ на окружающую среду полностью соответствует допустимым показателям в рамках оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и носит незначительный характер", - говорится в сообщении.

Так, наблюдения прошлого года показывают, что строительство российского участка газопровода не привело к изменениям условий обитания морской биоты, качества вод и донных отложений. Также стройка не повлияла на гидрологический режим на особо охраняемой природной территории болотного комплекса Кадер и не привела к активизации экзогенных процессов в Кургальском заказнике и не оказала сильного влияния на поведение животных и птиц Финского залива.

"Воздействие на растительные комплексы находится в рамках проектных оценок, проявляясь в опушечном эффекте и локальном изменении условий произрастания видов в пределах нескольких метров от границы строительного коридора. Отмечено стабильное состояние пересаженных охраняемых видов растений, как на уровне отдельных экземпляров, так и популяций. Многолетние травы на рекультивированных участках образовали сплошной покров и демонстрируют уверенный рост", - добавляет Nord Stream 2 AG.

Комплексная программа эко-мониторинга строительства "Северного потока - 2" в России разработана на основе оценки воздействия на окружающую среду и утверждена Главгосэкспертизой России как обязательное условие выдачи разрешения на проведение работ. Основными направлениями мониторинговых мероприятий в коридоре строительства на территории Кургальского полуострова и Финского залива в России являются исследования геологических, физико-химических (таких как качество воды и воздуха) и биологических (например, птиц и морских млекопитающих) параметров окружающей среды.

Дальнейшие действия

"Экологический мониторинг в России будет продолжен наблюдениями за восстановительными процессами экосистем, как на морском, так и на береговом участке. На морском участке в первые два года эксплуатации предусмотрено проведение сезонных съемок по всем биотическим компонентам и ежегодное гидро- и геохимическое обследования акватории, после чего исследования будут продолжены с разреженной периодичностью. Параметрами рассчитанного на три года мониторинга в Кургальском заказнике станут восстановление растительного покрова в границах коридора, восстановление торфа контроля за развитием экзогенных процессов на участках закрепления откосов дюны, структура и состояние растительных сообществ на прилегающей территории заказника, состояние и возобновление редких и охраняемых видов флоры, биотопическое распределение видов фауны, места гнездования редких и охраняемых видов, а также возобновление миграционных маршрутов животных", - добавляет Nord Stream 2 AG.

Осуществляемый Nord Stream 2 мониторинг в России - часть комплексной программы экологических наблюдений вдоль всего маршрута газопровода для оценки фактического воздействия реализации проекта на окружающую среду до, во время и после строительства. Проведение мониторинга является частью требований юрисдикций России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, через которые проходит газопровод "Северный поток - 2", и обязательств, взятых на себя компанией Nord Stream 2.