Почти 6 млн россиян зарегистрировались как безработные в пандемию

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Практически 6 млн россиян зарегистрировались как безработные в период пандемии 2020 года на портале Роструда "Работа в России". Об этом в понедельник сообщил замглавы Роструда Денис Васильев.

"В период пандемии в прошлом году в оперативном режиме было развернуто на базе платформы содействие в трудоустройстве и в регистрации граждан как безработных. Это решение помогло рассматривать решения бесперебойно и удаленно, что требовала ситуация прошлого года. В результате у нас практически 6 млн граждан подали заявление и были зарегистрированы в качестве безработных", - сказал он на круглом столе на тему "30 лет закону о занятости населения: перезагрузка".

Васильев добавил, что сейчас всего зарегистрировано на платформе 10 млн соискателей и работодателей, а 1,7 млн вакансий представлено на портале каждый день. "То есть это уже серьезный инструмент, который определяет политику на рынке труда", - отметил он.

По данным Минтруда, которые были озвучены 18 марта замглавы ведомства Еленой Мухтияровой, число официально зарегистрированных безработных в России снизилось до 1,9 млн человек. Ранее в пресс-службе Минтруда напомнили, что президент РФ Владимир Путин поставил цель вернуть к концу этого года рынок труда к показателям 2019 года. Решение этой задачи предполагает трудоустройство еще 1 млн россиян из числа безработных.

До начала пандемии количество официально зарегистрированных безработных в России составляло 735 тыс. человек по состоянию на 15 апреля 2020 года, то есть спустя две недели после начала режима нерабочих дней. Уже к середине июня регистрируемая безработица выросла до 2,4 млн человек. Впоследствии глава Минтруда Антон Котяков сообщал ТАСС, что пик безработицы придется на август-сентябрь 2020 года, после чего начнется стабилизация. Так, к концу августа официальная безработица достигла 3,6 млн человек в России, после чего началось ее постепенное снижение.