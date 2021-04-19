Депутаты от КПРФ предлагают освободить пенсионеров от НДФЛ на вклады

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Группа депутатов от фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий освобождение пенсионеров от уплаты НДФЛ с доходов по банковским вкладам. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

С 1 января 2021 года налогом на доходы физических лиц облагается превышение суммы доходов в виде процентов, полученных налогоплательщиком в течение налогового периода по всем вкладам (остаткам на счетах) в указанных банках, над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки Центрального банка, действующей на первое число налогового периода.

В принятом законе не учтены интересы социально-слабых групп населения, таких как неработающие пенсионеры, нуждающихся в поддержке в форме, в том числе, налоговых льгот, говорится в пояснительной записке. "В этой связи законопроектом предлагается освободить неработающих пенсионеров от уплаты НДФЛ с доходов в виде процентов по вкладам при условии, что указанные доходы не превышают за налоговый период двенадцатикратной величины прожиточного минимума в целом по РФ, установленного для пенсионеров на соответствующий год", - указывают авторы законопроекта.

В 2022 году выпадающие доходы федерального бюджета при принятии законопроекта возникнут, но точную оценку их объема произвести невозможно в связи отсутствием систематизированной информации о числе неработающих пенсионеров, имеющих вклады в банках, расположенных на территории РФ, а также об условиях их размещения: сумме, сроке, процентной ставке, говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.

Как отметил один из авторов законопроекта первый заместитель главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов, кроме пенсионеров в подобной поддержке нуждаются и другие социально-незащищенные категории граждан. Авторы законопроекта готовы рассмотреть вопрос о включении их в свою инициативу уже на этапе второго чтения, добавил он.