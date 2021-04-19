В "Норникеле" уверены, что аварии на рудниках не повлияют на объем производства

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Аварии на рудниках "Октябрьский" и "Таймырский" не повлияют на объем производства в 2022 году и не скажутся на долгосрочных планах "Норникеля". Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-президент - руководитель блока сбыта и коммерции "Норникеля" Антон Берлин.

"На планах на ближайшие годы это (аварии на рудниках - прим. ТАСС) не скажется, это действительно ударило по производству текущего года, но мы рассчитываем, что рудники в ближайшее время вернутся к своей штатной работе. Соответственно, объем добычи будет плановым. На следующий год это уже не должно повлиять, и на долгосрочные планы это не должно повлиять", - сказал он.

12 февраля при производстве горнопроходческих работ было зафиксировано поступление естественных грунтовых вод в горной выработке рудника "Октябрьский" на горизонте минус 350 м. 24 февраля компания сообщила о частичной приостановке деятельности на этом руднике и на руднике "Таймырский", на который вода стала поступать через связанные выработки.

"Норникель" в связи с произошедшей аварией на рудниках снизил прогноз производства никеля в 2021 году на 35 тыс. т, меди - на 65 тыс. т, металлов платиновой группы - на 22 т.

"Норникель" уже возобновил добычу на руднике "Октябрьский" после подтопления, загрузка мощностей рудника на сегодня составляет 60%. Полностью восстановить добычу на руднике планируется до конца апреля. Возобновление работы рудника "Таймырский" намечено на начало июня.

О компании

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур.

Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.