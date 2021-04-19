Песков заявил, что точечные меры поддержки помогли сдержать рост уровня бедности

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Уровень бедности населения вырос на фоне пандемии, но в России его удалось сдержать благодаря точечным мерам поддержки граждан. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он отреагировал на просьбу прокомментировать слова бизнесмена Олега Дерипаски, который ранее выступил с критикой Росстата, заявив, что реальное число россиян с доходами ниже прожиточного минимума в несколько раз больше, чем в статистике ведомства. Представитель Кремля согласился с тем, что последствия пандемии для мировой и российской экономики были неблагоприятными и "количество бедных действительно увеличилось".

"Вместе с тем увеличилось все-таки не так серьезно, как могло бы быть, - заметил Песков. - И все-таки сработали эти выверенные точечные методы поддержки граждан в это нелегкое время".