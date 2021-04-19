Правительство планирует расширить участие частных инвесторов в шельфовых проектах Арктики

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Минвостокразвития, Минприроды и Минэнерго должны во II квартале 2021 года обеспечить внесение изменений в законодательство, которое предусматривает возможность предоставить участие частных инвесторов в арктических шельфовых проектах. Об этом говорится в плане мероприятий развития Арктической зоны России до 2035 года, который имеется в распоряжении ТАСС.

"Обеспечить внесение изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих расширение участия частных инвесторов в проектах по освоению углеводородного сырья на континентальном шельфе Российской Федерации в Арктике при сохранении со стороны государства контроля за их реализацией", - говорится в документе.

Минпромторг, Минвостокразвития и Минэнерго также должны в четвертом квартале 2021 года разработать меры государственной поддержки развития промышленной продукции для освоения месторождений нефти и газа, строительства заводов сжиженного природного газа и промышленных полигонов для испытаний этой продукции.

Минвостокразвития, Минприроды и Минэнерго в третьем квартале также разработают дополнительные меры государственной поддержки геологоразведочных работ за счет частных инвестиций.

Ранее Минвостокразвития предлагал либерализовать доступ к шельфу Арктики и Тихого океана с 2021 года, допустив работать российские частные и иностранные компании. Компании могут быть допущены только в том в случае, если "государственная регистрация юридического лица или дочерней компании иностранного юридического лица осуществлена на территории субъектов России, входящих в состав сухопутных территорий Арктической зоны РФ или в состав Дальневосточного федерального округа". Изменения предлагается внести в регулирование отношений недропользования на континентальном шельфе РФ в Северном Ледовитом и Тихом океанах, которые начнут действовать с 2021 года. Агентом правительства на континентальном шельфе может стать Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ).