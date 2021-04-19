Ростуризм и ФАС подготовят разъяснения для отельеров о штрафах за необоснованный рост цен

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Ростуризм и ФАС подготовят разъяснения для российских классифицированных средств размещения о штрафах за необоснованный рост цен. Об этом сообщила заместитель руководителя Ростуризма Елена Лысенкова на совещании в Совете Федерации "О росте цен в средствах размещения в Российской Федерации, на авиационные и железнодорожные билеты и принимаемых мерах по недопущению их необоснованного завышения".

"Есть недобросовестные практики, связанные с односторонней отменой брони, которая поступала ранее от туристов, с целью последующей перепродажи по завышенной цене, потому что сейчас ситуация поменялась на рынке. Чтобы это пресечь, мы совместно с ФАС подготовим разъяснения о требованиях и штрафных санкциях, которые в этот момент могут быть применимы при нарушении прав потребителей в этом случае", - сказала Лысенкова.

Разъяснения будут направлены всем классифицированным средствам размещения в России, подчеркнула она.

Ростуризм на прошлой неделе обработал более 5 тыс. обращений россиян, в основном они жаловались на рост цен в четырехзвездочных и пятизвездочных отелях, отметила Лысенкова. При этом необходимо учитывать, что цены на отдых традиционно растут в начале мая, кроме того, давление на цены оказывает рост спроса на отечественные курорты из-за закрытия ряда популярных зарубежных направлений, указала она.

"При этом на момент еще середины прошлой недели мы вместе с коллегами [из курортных регионов] отрабатывали, сколько еще номерного фонда готово принять туристов на всем [Черноморском] побережье, потому что прежде всего туристы направляются туда", - сообщила Лысенкова.

Кроме того, Ростуризм прорабатывает возможность общественного контроля за ситуацией с ценами на отели в России, отметила она.

