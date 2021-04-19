ФАС проведет совещание по ценам на авиабилеты в связи с ограничением рейсов в Турцию

МОСКВА. 19 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет в среду, 21 апреля, совещание с представителями авиакомпаний по ценам на билеты на фоне ограничения сообщения с Турцией. Об этом сообщил замглавы ФАС Тимофей Нижегородцев на заседании комитета Совете Федерации по социальной политике.

"В ближайшее время мы проведем совещание, в среду, с представителями компаний и получим обновленные данные с учетом новых данных, которые связаны с закрытием турецкого направления и перераспределением потоков внутри страны. И проведем соответствующее совещание, выясним, насколько поменялись эти индексы (цен - прим. ТАСС), насколько они выходят за рамки тех цен, которые у нас складывались в обычных условиях и соответственно тоже сможем предложить какие-то меры", - сказал он.

Нижегородцев отметил, что ФАС ежемесячно получает данные о стоимости перемещений на определенных маршрутах. "Пока у нас есть данные до апреля. До апреля по отношению к 2019 году у нас на большинстве маршрутов цены ниже, чем в 2019 году, если мы пересчитываем к 2019 году, когда интенсивность перемещений может соответствовать интенсивности перемещения, которое у нас сейчас происходит", - добавил замглавы ФАС.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова, возглавляющая федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, сообщила, что Россия с 15 апреля по 1 июня ограничит пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса в этой стране, количество рейсов будет сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Также будут приостановлены рейсы в Танзанию.