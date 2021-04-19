Фракции Госдумы 28 апреля встретятся с Мишустиным в преддверии отчета кабмина

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Представители фракций Госдумы в преддверии отчета правительства РФ 28 апреля встретятся с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Об этом в понедельник журналистам сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"28 апреля состоятся встречи фракций с председателем правительства с участием вице-премьеров. Также предусмотрено время для личных встреч руководителей с председателем правительства", - сказал Володин. Сначала пройдет встреча с фракцией "Единая Россия", затем с КПРФ, ЛДПР и "Справедливой Россией".

Правительство пока о планах провести такие встречи не сообщало.

По словам Володина, "на этот разговор фракции вынесут вопросы, требующие внимания премьер-министра". "Учитывая, что этому предшествовали встречи профильных министров и комитетов Государственной думы, это логичное завершение консультаций в преддверии отчета", - добавил спикер.

Володин подчеркнул, что благодаря данной процедуре часть вопросов, которые есть у депутатов к правительству, удается решить еще до отчета, который намечен на 12 мая.