В "Аэрофлоте" сообщили, что тарифы компании ниже уровня 2019 года на 10-15%

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Стоимость авиабилетов "Аэрофлота" на данный момент даже на полеты в пиковый летний сезон на 10-15% ниже, чем в 2019 году. Об этом сообщил директор департамента управления сетью и доходами "Аэрофлота" Иван Батанов на заседании комитета Совете Федерации по социальной политике.

"То, о чем сегодня говорят, о каком-то повышении тарифов, - это коррекция тарифов. Помимо того, что они [тарифы] имеют сезонный характер, сегодня мы корректируем тарифы, возвращаемся к докризисным уровням. Действительно [….] до уровня 2019 года еще далеко. Даже на пике высокого сезона тарифы "Аэрофлота" сегодня как минимум на 10-15% ниже уровня 2019 года", - сказал он.

Батанов отметил, что весной 2020 года, когда авиакомпании почти приостановили полеты, стоимость авиабилетов снизилась почти на 50%. "В прошлом году в это время мы почти прекратили полеты и понятно, что после [начала] восстановления в мае, цены падали в пике до 50%, - сказал он.