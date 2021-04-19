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Пандемия COVID-19

ФАС проверяет участников туристического рынка России на возможную координацию цен

Жалобы поступали на размещение в гостиницах четырех и пяти звезд, что может быть связано с ограничением пассажирского авиасообщения с Турцией из-за вспышки коронавируса, рассказал замглавы ведомства
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА. 19 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит проверку на туристическом рынке России относительно возможной координации цен, сообщил замглавы ФАС Тимофей Нижегородцев на заседании комитета Совете Федерации по социальной политике.

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"Туристический рынок - это конкурентный рынок, на нем нет лиц, которые занимают доминирующее положение и могут злоупотреблять им. Более того, распределение участников рынка - оно таково, что да, картели участников рынка и координация возможна. Мы сейчас занимаемся выявлением такого координированного поведения, но с определенной степенью вероятности можно предположить, что, скорее всего, действия компаний, которые занимаются размещением, - это, прежде всего, ответ на возросший спрос", - сказал Нижегородцев.

По его словам, что ФАС совместно с Ростуризмом обсуждает дополнительные регуляторные механизмы, которые позволяли бы препятствовать шоковому росту цен на рынке, не связанному со злоупотреблением доминирующим положением или картелями. "Мы сейчас проводим анализ всего комплекса законодательства в этой сфере, мы, видимо, через какое-то время выйдем с предложением, которое позволит нам в этих экстраординарных условиях принимать какие-то решения", - отметил замглавы ФАС.

"Мы сейчас запросили наших коллег, территориальное управление Краснодарского края и Республики Крым, чтобы смотреть, какие пики ценовые у нас образуются и насколько эти ценовые пики соответствуют сезонному росту цен в обычный период времени", - добавил он.

Нижегородцев подчеркнул, что нет жалоб на рост цен на размещение до трех звезд и на длительное планирование. При этом есть жалобы на размещение в гостиницах четырех и пяти звезд, что может быть связано с ограничением пассажирского авиасообщения с Турцией из-за новой вспышки коронавируса в этой стране.

14 апреля в пресс-службе ФАС сообщили ТАСС, что Федеральная антимонопольная служба получила сигнал о росте цен на рынке гостиничных услуг в РФ и приняла данные в работу.

Ранее Совет Федерации поручил комитету по социальной политике совместно с Федеральной антимонопольной службой РФ следить за ситуацией с ростом цен на туристические путевки на российские курорты. С таким предложением выступила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

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Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияПандемия COVID-19
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