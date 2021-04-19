Evergreen рассматривает возможность выгрузки контейнеров с Ever Given

ТАЙБЭЙ, 19 апреля. /ТАСС/. Тайваньская судоходная корпорация Evergreen Marine рассматривает возможность выгрузки контейнеров, застрявших на борту контейнеровоза, арестованного в Египте после инцидента в Суэцком канале.

Что известно об инциденте с контейнеровозом в Суэцком канале

Evergreen сообщила в заявлении, размещенном на ее сайте, что "изучает возможность отдельного от судна распоряжения грузом на борту".

В заявлении говорится, что контейнеровоз был официально арестован решением египетского суда 13 апреля. Администрация Суэцкого канала требует от судовладельца $916 млн для покрытия убытков, связанных с посадкой судна на мель. Сумма иска включает в себя $300 млн вознаграждения за спасение судна, $300 млн компенсации за репутационный ущерб.

В заявлении отмечается, что претензии по большей части не подтверждаются документами и не имеют подробного обоснования.