ФАС предложила рассмотреть возможность открытия нескольких внешних турнаправлений

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает рассмотреть возможность открытия внешних туристических направлений с низким уровнем заболеваемости, сообщается в официальном Telegram-канале службы.

"Антимонопольное ведомство предлагает рассмотреть возможность открытия для турпотока наиболее доступных по цене внешних туристических направлений с низким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией", - отмечается в сообщении.

В понедельник замглавы ФАС Тимофей Нижегородцев на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике сообщил, что необходимо смотреть, какие направления можно открыть для российских туристов в связи с ограничением авиасообщения с Турцией. "Необходимо посмотреть по основным туристическим направлениям ситуацию с заболеваемостью и, может быть, по популярным направлениям ослабить режим и открыть возможности, создать условия для того, чтобы люди ехали. Например, такими направлением может быть Египет", - указал Нижегородцев.

Он также отметил, что ФАС проводит проверку на туристическом рынке России относительно возможной координации цен.