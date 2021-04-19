Росатом в 2022 году разработает проект ЦОД для цифрового развития Севморпути

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" во втором квартале 2022 года разработает проект создания центра обработки данных (ЦОД) на базе Кольской АЭС для обеспечения работы цифровых платформ развития Северного морского пути и Арктической зоны. Это следует из плана мероприятий развития Арктической зоны России до 2035 года (текст документа имеется в распоряжении ТАСС).

Соответствующий доклад будет представлен в правительство во втором квартале 2022 года.

Создание и внедрение единой платформы цифровых сервисов, предоставляемых в акватории Северного морского пути, должно быть завершено во втором квартале 2025 года, следует из документа. Доклад об этом Росатом должен предоставить правительству РФ во втором квартале 2025 года.

Северный морской путь - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Длина пути составляет 5,6 тыс. от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения. Росатом является куратором федерального проекта "Северный морской путь".