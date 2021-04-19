В SberCIB ожидают, что ЦБ повысит ключевую ставку до 5%

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Банк России имеет несколько причин для ускорения нормализации денежно-кредитной политики и повышения ключевой ставки сразу на 50 б. п. на ближайшем заседании в пятницу, 23 апреля, считает глава SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик.

Среди таких факторов он выделил - рост инфляции, который теперь определяется ростом базовой инфляции, волатильность рубля на фоне роста геополитических рисков, а также то, что на опорных заседаниях у ЦБ есть возможность глубже пересмотреть прогнозы и свою политику.

Тем не менее, "изменение новостного фона на этой неделе может позволить ЦБ повысить ставку лишь на 25 б. п.", добавил Лисоволик. В компании также ожидают, что ЦБ сохранит неизменным свой основной сигнал о необходимости вернуться к нейтральной политике.

На заседании в марте ЦБ РФ впервые с 2018 года повысил ключевую ставку на 25 б. п., до 4,5% и не исключил ее дальнейшего роста. Регулятор пояснил, что причинами такого решения стали более быстрое, чем ожидалось, восстановление внутреннего спроса, а также динамика инфляции, которая в феврале достигла 5,7% (после 5,2% в январе).