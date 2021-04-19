В АТОР сообщили, что Турцию на Россию перебронируют лишь 15% путешественников

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Лишь 15% российских путешественников, туры которых в Турцию не состоятся в апреле - мае из-за ограничения авиасообщения, перебронируют путевки на российские направления. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на совещании в Совете Федерации "О росте цен в средствах размещения в Российской Федерации, на авиационные и железнодорожные билеты и принимаемых мерах по недопущению их необоснованного завышения".

"После закрытия Турции мы, естественно, опрашиваем операторов, и нас интересовало, какая доля потребителей обращается за возвратом, кто готов ждать, кто - перебронироваться на другие направления. На данный момент у нас картина следующая: примерно 15% перебронируются на российские курорты, около 18-20% перебронируются на другие направления, из которых на данный момент лидирует Куба. Оставшаяся часть, это около 60%, они ждут, надеются на другие даты на ту же Турцию", - сказала Ломидзе.

Таким образом, по ее словам, пока потенциальная дополнительная туристическая нагрузка на внутренние направления из-за ограничения авиасообщения с Турцией составляет 50-60 тыс. человек. Всего же на апрель - май россияне забронировали 500 тыс. туров в Турцию, напомнила она.

"Но, по нашим прогнозам, после майских праздников ситуация будет меняться", - подчеркнула эксперт.

Ростуризм ранее сообщил, что путевку, купленную в Турцию или Танзанию, можно обменять на путешествие по России.