США продлили приостановку действия санкций в отношении госпредприятий Белоруссии

ВАШИНГТОН, 19 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты приостановили действие американских санкций и разрешили до 3 июня ряд финансовых операций в отношении девяти государственных предприятий Белоруссии. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Министерства финансов США.

Речь идет о компаниях "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим" и ее американского филиала, "Белшина", "Гродно азот", "Гродно химволокно", "Лакокраска", "Нафтан" и "Полоцк стекловолокно". США ввели санкции в отношении Белоруссии в 2006 году. Однако в октябре 2015 года действие этих ограничительных мер в отношении ряда белорусских компаний было частично приостановлено. Решение неоднократно продлевалось американским правительством все последние годы при различных президентах США.