"Алроса" выставит на аукционе Christie’s крупнейший бриллиант в истории российской огранки

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. "Алроса" 12 мая выставит на аукционе Christie’s в Женеве крупнейший бриллиант в истории российской огранки массой 100,94 карата, говорится в сообщении компании.

"Алроса" представляет крупнейший в истории российской огранки 100,94-каратный бриллиант The Spectacle. Кристалл с высочайшими характеристиками цвета и чистоты выставлен на аукцион Christie’s Magnificent Jewels, который пройдет 12 мая в Женеве", - сказано в сообщении.

Бриллиант был создан из редкого алмаза массой 207,29 карата, добытого в 2016 году и ставшего одним из самых крупных, добытых компанией в XXI веке, отмечает "Алроса". Изготовление бриллианта заняло у специалистов "Алросы" более полутора лет.

"Мы рады представить этот долгожданный бриллиант из нашей одноименной коллекции, в которую входят еще два исключительных экземпляра: фантазийный ярко-желтый "Жар-птица" и пурпурно-розовый "Призрак Розы", которые уже нашли своих покупателей. The Spectacle - это настоящее чудо природы, ограненное человеческой рукой", - отметил генеральный директор "Алросы" Сергей Иванов, слова которого приводятся в сообщении.

О компании

"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы, ее доля в мировом объеме добычи составляет 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у "Алросы" 41%. В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области.

Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%, в свободном обращении находятся почти 34% акций.