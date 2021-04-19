Титов просит кабмин приостановить рост платы для бизнеса за водоотведение в жилых домах

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину с предложением к правительству РФ приостановить повышение платы за водоотведение для организаций, расположенных в многоквартирных домах, до момента, пока на рынке не появятся доступные типовые решения по проведению измерений и оформлению деклараций. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена, копия письма имеется в распоряжении агентства.

Ранее Титов обращал внимание Минстроя, Минэкономразвития, Минприроды и ФАС на резкий рост в 2020 году платы за водоотведение для сотен тысяч малых и средних предпринимателей. Он отмечал, что 3 июня 2020 года вступила в силу новая редакция Правил холодного водоснабжения и водоотведения. После этого тарифная нагрузка на организации, расположенные в многоквартирных домах, по его данным, выросла в полтора раза, поскольку их заподозрили в негативном воздействии на систему водоотведения "без каких-либо лабораторных подтверждений этого".

"Процедура проведения измерений и подготовки декларации за прошедшие месяцы совершенно не стала более понятной для бизнеса. Поэтому мы предлагаем правительству найти централизованное решение. В частности, определить типовую процедуру оборудования измерительных колодцев и либо устанавливать их за счет водоснабжающих организаций, либо ввести предельную плату за такую услугу, скажем, 2 тыс. рублей. Далее нужно разобраться с анализом отобранной воды. На наш взгляд, нужно создать в каждом муниципальном районе соответствующие консультационные центры. И также установить для них предельную плату за услугу измерения состава воды и заполнения декларации - не выше 5 тыс. рублей", - указал Титов.

Он предложил перенести срок подачи декларации в отношении сбрасываемых сточных вод на этот год на 1 июля. Сейчас стандартный срок подачи установлен до 1 ноября 2020 года. "И до принятия указанных решений и мер - сохранять действие прежней редакции Правил, то есть установить повышающий коэффициент только для организаций из так называемых вредных отраслей", - добавил Титов.

Ранее Минэкономразвития РФ согласилось с наличием проблемы, указав в ответе на обращение бизнес-омбудсмена, что "вовлечение в механизм повышенной оплаты всех абонентов, независимо от рода деятельности, означает, что ответственность абонентов, допускающих сброс загрязняющих веществ в повышенных объемах, страхуется абонентами, таких сбросов не допускающими". Министерство выразило согласие с позицией уполномоченного, заявив, что применяемые решения не должны накладывать дополнительных существенных затрат на предпринимателей и при этом должны быть легко реализуемыми и доступными для них.