Эксперт спрогнозировал рост цены на 30-40% на меховые изделия в России в 2021 году

ПЯТИГОРСК, 19 апреля. /ТАСС/. Стоимость меховых изделий в России может увеличиться в 2021 году на 30-40% из-за подорожания пушнины, сообщил журналистам в понедельник президент Российского пушно-мехового союза Сергей Столбов на четвертой Международной выставке изделий из меха и кожи "Мягкое золото России".

"Рынок будет меняться в плане того, что сегодня уже пушнина подорожала у нас на 40-50%, значит, в новом сезоне надо ожидать на 30-40% подорожание изделий из натурального меха, потому что давно такого не было, что складывается дефицит шкурок в мире", - сказал Столбов.

Он отметил, что производители еще не отошли от кризиса из-за пандемии. "Если в отношении производства, готовых изделий, я надеюсь, у нас здесь достаточно хорошие шансы, но по звероводству я не знаю, как это будет", - добавил президент Российского пушно-мехового союза.

По словам Столбова, в текущем году ожидается рост экспорта российской продукции в Китай.

"В прошлом году китайцы практически 350 тысяч штук норки у нас купили, и в этом году ожидается еще больше поставки на экспорт, в основном в Китай. Может быть, в два раза увеличится [экспорт]", - сказал президент союза. Он добавил, что Китай - основной покупатель шкурок, он приобретает 80% мирового производства шкурок норки.