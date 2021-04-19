"Газпром" ожидает более жесткого режима закачки газа в Европу летом

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Апрельское похолодание мешает заполнению европейских подземных хранилищ газа (ПХГ). Это может привести к тому, что режим закачки газа предстоящим летом будет более жестким, чем предполагалось ранее, говорится в сообщении "Газпрома".

"Европа потеряла почти месяц сезона закачки газа в хранилища. Апрельское похолодание вернуло европейские ПХГ к режиму отбора. Заполненность хранилищ, например, в Нидерландах упала до 18%, в Австрии - до 22%, - отмечается в сообщении. - Времени для восполнения такого значительного объема остается все меньше. Это значит, что режим закачки газа этим летом будет еще более жестким, чем предполагали ранее".

Всего с начала отопительного сезона из европейских ПХГ отобраны рекордные 66,4 млрд куб. м газа. По данным Gas Infrastructure Europe на 17 апреля, в европейских подземных хранилищах газа остается на 28,7 млрд куб. м меньше газа, чем на аналогичную дату прошлого года.