Ингушетия за 2020 год снизила совокупный долг по налоговым платежам на 18,8%

МАГАС, 19 апреля. /ТАСС/. Ингушетия стала лидером среди регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) по снижению совокупной задолженности по налоговым платежам - за год в регионе произошло снижение на 18,8%, говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы главы региона.

"Говоря о задолженности по налоговым платежам в консолидированный федеральный бюджет, стоит отметить, что на 1 января 2021 года она составляла 4 021 млн рублей, что на 932,8 млн рублей меньше, чем по состоянию на начало 2020 года. Сокращение на 18,8% обеспечило перевыполнение в 6,2 раза показателя снижения, установленного коллегией ФНС России. Таким образом, Ингушетия - на первом месте в СКФО по снижению совокупной задолженности - процент снижения задолженности больше, чем средний по СКФО на 16,2%", - передает пресс-служба слова замминистра финансов региона Магомета Костоева.

Как сообщается, к концу прошлого года региону удалось превысить плановые показатели по сбору некоторых налогов: транспортного - на 111%, НДПИ - на 291,8%, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, - на 107,0%, административных платежей и сборов - на 240,1%, по упрощенной системе налогообложения (УСН) - на 105,2%.

"Налоги - это вклад каждого предпринимателя в становление республики. Бизнесмены и руководители организаций - все, кто не платит за аренду земель, налоги и штрафы, по сути, лишают бюджет поступлений и буквально обкрадывают население. Сколько проблем социально незащищенных слоев граждан можно было бы избежать при наличии профицита" - цитирует также пресс-служба главу региона Махмуд-Али Калиматова.

По данным Управления федеральной налоговой службы по Ингушетии, за первый квартал 2021 года налоговыми органами мобилизовано в бюджетную систему РФ налогов, сборов и страховых взносов в сумме 2339,6 млн рублей. Из них в федеральный бюджет за январь - март поступило 298,4 млн рублей, что на 81,1 млн рублей, или на 37,3%, больше, чем за аналогичный период прошлого года, в республиканский бюджет - 933,2 млн рублей, что на 84,8 млн рублей, или на 10%, больше, чем за те же месяцы 2020 года.