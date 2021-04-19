ФАС возбудила дело в отношении Google из-за доминирующего положения YouTube

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело в отношении Google LLC. из-за доминирующего положения на рынке сервисов видеохостинга YouTube. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"ФАС возбудила дело в отношении Google LLC. По мнению ведомства, компания злоупотребляет доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube. Действия Google приводят к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей", - говорится в сообщении.

Ведомство полагает, что такое поведение компании может привести к ущемлению интересов пользователей, а также к ограничению конкуренции на смежных рынках.

Отмечается, что поводом к проведению расследования стало заявление Региональной общественной организации "Центр Интернет-технологий" (РОЦИТ), которая пожаловалась на действия Google по внезапной блокировке, удалению аккаунтов и контента пользователей на видеохостинге YouTube. "ФАС России установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на Youtube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми. Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий. ФАС России полагает, что такое поведение может привести к ущемлению интересов пользователей, а также к ограничению конкуренции на смежных рынках", - пояснили ТАСС в ведомстве.

В рамках рассмотрения дела ФАС России даст оценку действиям Google LLC. и их последствиям для пользователей и создателей контента.