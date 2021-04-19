Эксперты отметили рост экспортных цен на российскую пшеницу после месячного падения

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Экспортные цены на российскую пшеницу начали расти после месячного падения. Об этом говорится в материалах аналитической компании "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков.

"На прошлой неделе цены на российскую пшеницу с содержанием протеина 12,5% в глубоководных портах выросли на $3, до $247 за тонну вслед за мировыми биржами. Это первое укрепление рынка после активного месячного падения", - отмечается в сообщении.

Эксперты ожидают увеличения экспортного спроса на фоне более высоких цен.

"В то же время внутренний рынок пшеницы малоактивен, для адаптации к более высокому спросу может потребоваться время", - отмечается в сообщении. Тем не менее, по оценкам "Совэкона", российские экспортные цены продолжат расти в краткосрочной перспективе.