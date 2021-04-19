Минвостокразвития планирует завершить большую часть плана по развитию АЗРФ до 2022 года

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Большинство основных мероприятий по реализации стратегии развития Арктической зоны РФ (АЗРФ) будет выполнено в текущем и следующем годах, сообщил журналистам в понедельник глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Комплексность мероприятий Единого плана отражает сложность и амбициозность задач, которые стоят перед нами в Арктике. Ключевые из них - это ускоренное развитие экономики, повышение качества жизни людей, обеспечение безопасности в Арктике - от защиты границ до проводки судов по Северному морскому пути, охрана экологии, практическое применение высоких технологий в различных сферах, международное сотрудничество. Времени на раскачку у нас нет, поэтому большинство основных мероприятий будут реализованы в этом и следующем году", - сказал министр.

Ранее правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития АЗРФ. Всего план содержит 268 мероприятий. Он был принят в продолжение Стратегии развития Арктической зоны до 2035 года, а также Основ государственной политики в Арктике, утвержденных президентом России Владимиром Путиным в прошлом году.

План также предусматривает создание новой системы социальных гарантий для северян, проект которой, как сообщается на сайте кабмина, поступит в правительство к концу 2021 года. По направлению бесперебойной доставки товаров в отдаленные населенные пункты будут предложены дополнительные механизмы господдержки. Кроме того, для Арктической зоны разработают стандарты развития городской среды, которые будут учитывать природно-климатические особенности этой территории.

Также планируется нарастить поддержку инвестпроектов, реализуемых на принципах государственно-частного партнерства, предоставлять дополнительные социальные гарантии тем, кто переезжает работать в Заполярье, поощрять традиционные промыслы коренных малочисленных народов. Отдельные мероприятия посвящены раскрытию ресурсного потенциала Арктической зоны: созданию необходимой инфраструктуры и оборудования, проведению геологоразведочных работ.