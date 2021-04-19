Чехия исключила Росатом из тендера на строительство АЭС

ПРАГА, 19 апреля. /ТАСС/. Правительство Чехии приняло решение исключить российскую госкорпорацию "Росатом" из числа участников тендера на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" на востоке республики. Об этом сообщил в понедельник журналистам вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек.

"К тендеру будут приглашены [компании] из Франции, Южной Кореи и США. Туда будет направлена анкета с вопросами на предмет безопасности, на которые они должны ответить. Росатом ее не получит. Такое решение приняло правительство", - сказал он.