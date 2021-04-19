Российский рынок акций закрылся снижением индекса Мосбиржи на 0,68%

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Российский рынок акций на старте торгов продемонстрировал рост - индекс Мосбиржи превысил исторический максимум в 3 605,49 пунктов. Затем покупатели снизили активность. Так, к вечеру индекс Мосбиржи уменьшился на 0,68%, до 3 574,08 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,37%, до 1 476,58 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 19:13 мск вырос на 0,46%, до 76,28 руб., евро - на 0,89%, до 91,74 руб.

"Факторами поддержки выступили котировки нефти выше $65 и умеренно оптимистичные общерыночные настроения", - прокомментировал фондовые торги на Мосбирже инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Помимо прочего поддерживают настроения инвесторов и сильные финансовые результаты первых 9% компаний из списка S&P500, отчитавшихся за первый квартал 2021 года в рамках сезона корпоративной отчетности в США, добавил эксперт.

Негативом для рублевых активов остается напряженность геополитического фона. "В Госдуме предсказали новые санкции США против России, однако пока это не оказывает сильного влияния на российские активы. При этом "страховки от дефолта" CDS (Russia CDS 5 Years USD) заметно снизились в цене после пика, достигнутого 8 апреля", - отметил аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

Рынок акций

Акции золотодобытчиков сегодня находились в лидерах роста на фоне достижения ценами на драгоценный металл максимума с конца февраля текущего года ($1 тыс. 790 за унцию), рассказала аналитик "Велес капитала" Елена Кожухова. Так, в лидерах роста оказались бумаги Petropavlovsk (+3,85%), Polymetal (+1,98%), "Селигдар" (+1,75%).

Среди акций "второго эшелона" сегодня значительный рост показывают акции "Камаза" (+5,91%). "Компания опубликовала финансовую отчетность за 2020 год, чистая прибыль составила 3,1 млрд руб. против убытка годом ранее. Учитывая положительный результат за прошлый год, менеджмент допускает возможность выплаты дивидендов. Позитивные новости привлекли внимание участников рынка: объем торгов оказался в 12 раз выше среднего для акций компании", - рассказал главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов.

Аутсайдерами торгов стали бумаги "Русала" (-3,45%), АФК "Системы" (-2,19%), "Северстали" (-1,83%) и "Распадской" (-2,1%).

Прогноз на 20 апреля

В ближайшие сессии индекс Мосбиржи может достичь новых исторических вершин, полагают эксперты. При этом участники торгов продолжат следить за геополитикой, новостями о ситуации с распространением коронавируса, сырьевыми ценами, "сигналами" регуляторов и ключевой макростатистикой.

20 апреля Народный Банк Китая определится с базовой кредитной ставкой, заседание по ключевой ставке также проведет ЦБ Индонезии. Росстат во вторник опубликует мартовские показатели по безработице и розничным продажам. Из зарубежной макростатистики рынок обратит внимание на индекс цен производителей (PPI) Германии за март и недельные запасы сырой нефти, данные о которых представит Американский институт нефти (API).

По оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи во вторник будет формироваться в пределах 3 520 - 3 620 пунктов, курс рубля к доллару - 75,5-76,7 руб.