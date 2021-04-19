Объем продаж беспошлинных товаров на Хайнане за 10 лет составил $15 млрд

ХАЙКОУ, 19 апреля. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань за минувшие 10 лет реализовала беспошлинные товары на сумму порядка 980 млрд юаней (около $15 млрд). Об этом в понедельник сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на региональное управление коммерции.

20 апреля 2011 года власти КНР запустили пилотную программу дьюти-фри на Хайнане, с этого времени провинция продала более 120 млн товаров, необлагаемых пошлинами, а соответствующие магазины посетили свыше 25 млн посетителей. За десять лет программа претерпела ряд изменений, направленных на стимулирование торговли, в частности, был расширен ассортимент товаров и снят ряд ограничений на покупки.

По итогам 2020 года объем продаж в сети дьюти-фри Хайнаня составил 32,74 млрд юаней (около $5,07 млрд), что на 127% больше в годовом выражении. Пандемия привела к некоторому падению объемов продаж в первой половине прошлого года, однако во втором полугодии наблюдался их стремительный рост на фоне улучшения эпидемической ситуации в стране и притока китайских туристов в провинцию.

С 1 июля 2020 года на Хайнане была повышена квота на покупки в дьюти-фри с 30 тыс. до 100 тыс. юаней. Кроме того, власти КНР сняли ограничение на максимальную цену за единицу товара, которая раньше составляла 8 тыс. юаней, и расширили список категорий предметов потребления, реализуемых без пошлины, с 38 до 45. Среди них - алкоголь, натуральный мед, чай, планшеты и миникомпьютеры, смартфоны, игровые консоли, а также другие электронные гаджеты и аксессуары.

Сечас на острове работают десять магазинов беспошлинной торговли, они расположены в городах Хайкоу, Санья и Боао.

К 2025 году властями КНР поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи": природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира. В 2020 году Хайнань принял 64,55 млн китайских и иностранных туристов.