АКРА повысило кредитный рейтинг Совкомбанка на фоне покупки им КБ "Восточный"

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Совкомбанка до АА- со стабильным прогнозом на фоне присоединения к кредитной организации КБ "Восточный", следует из сообщения агентства.

"Повышение кредитного рейтинга обусловлено изменением оценки системной значимости банка в масштабах финансовой системы РФ. В период, прошедший с момента предыдущего рейтингового действия, банк значительно нарастил объем привлеченных клиентских средств, что позволило ему войти в топ-10 крупнейших российских банков по данному показателю", - отметили эксперты АКРА.

Кроме того, агентство ожидает, что в результате присоединения ПАО КБ "Восточный" общий объем обязательств Совкомбанка приблизится к 600 млрд рублей, а сам банк усилит свое присутствие в ряде регионов страны.

Также, АКРА отмечает, что банк вошел в число десяти крупнейших кредитных организаций РФ по объему располагаемого собственного капитала и продолжает наращивать рыночные позиции, в том числе за счет активного совершения сделок M&A. При этом, по мнению агентства, приобретение банка "Восточный" в 2021 г. приведет к увеличению активов Совкомбанка более чем на 10%.

25 марта Совкомбанк подписал с акционерами банка "Восточный" - фондами Baring Vostok, Finvision Holdings и Шерзодом Юсуповым - соглашение о приобретении их долей в банке. Совкомбанк планирует интегрировать "Восточный" в течение 12-18 месяцев. 8 апреля Совкомбанк закрыл сделку по покупке акций банка "Восточный" и сообщил, что докапитализирует приобретенную кредитную организацию на 7 млрд руб.