Авиакомпании вернули из Турции почти 40 тыс. россиян

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Авиакомпании в период с 15 по 18 апреля вернули из Турции в Россию почти 40 тыс. россиян, из Танзании - более 1,7 тыс. Это следует из сообщения Росавиации по итогам заседания оперативного штаба.

В сообщении уточняется, что из Турции российскими и турецкими авиакомпании в общей сложности было выполнено почти 180 рейсов, из Танзании авиакомпании РФ выполнили шесть рейсов.

"Оперативный штаб Росавиации продолжает работу по организации возвращения граждан России из Турции и Танзании. За первые дни вывозной кампании, с 15 по 18 апреля, из Турции в Россию выполнено 179 рейсов российских и турецких авиакомпаний, на них перевезено порядка 39,4 тыс. пассажиров. Из Танзании шестью рейсами российских авиаперевозчиков вернулось более 1,7 тыс. наших соотечественников", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Росавиации, российские и турецкие авиакомпании продали почти 170 тыс. авиабилетов с вылетом с 15 апреля по 1 июня, при этом в Танзанию было реализовано 4,7 тыс. билетов.

Накануне в Росавиации сообщили о создании оперативного штаба по организации возвращения россиян с территории Турции и Танзании. Все российские авиакомпании сформировали график вывозных рейсов, отмечали в агентстве.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса в этой стране, количество рейсов после завершения программы вывозных рейсов будет сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Также приостановлены рейсы в Танзанию.