"Норникель" в I квартале снизил выпуск никеля на 10%

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. "Норникель" в I квартале 2021 году снизил объем выпуска никеля по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее на 10%, до 46,64 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении компании.

Объем производства никеля из собственного сырья составил 45,56 тыс. тонн, указано в сообщении.

Объем производства палладия в I квартале вырос на 40%, до 766 тыс. тройских унций, производства платины - на 23%, до 184 тыс. тройских унций. Выпуск меди снизился на 21% - до 91,29 тыс. тонн (в связи с остановкой рудников "Октябрьский" и "Таймырский", сокращения объемов переработки руды на Норильской обогатительной фабрике и планового закрытия металлургического цеха на Кольской ГМК).

На Быстринском ГОКе (доля "Норникеля" - 50,01%) в I квартале произведено 16,28 тыс. тонн меди в медном концентрате, что на 8% больше, чем годом ранее, 60 тыс. унций золота (+7%) и 631 тыс. т железорудного концентрата (+66%).

"Мы прилагаем все усилия для минимизации воздействия происшествий первого квартала на объемы производства текущего года, при этом руководствуемся безусловным приоритетом промышленной и экологической безопасности. Временная приостановка двух рудников и Норильской обогатительной фабрики (НОФ) с точки зрения снижения объемов конечной продукции повлияла в первом квартале прежде всего на выпуск товарного никеля и меди, что связано с более коротким циклом по производству цветных металлов. Одновременно, в результате выхода на проектную мощность новой технологии по производству драгоценных металлов из остатков хлорного выщелачивания на Кольской ГМК мы перестали отправлять сырье на переработку в Норильский дивизион, что привело к сокращению транспортного НЗП и росту производства металлов платиновой группы в первом квартале", - сообщил старший вице-президент - руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения компании Сергей Дубовицкий, слова которого приводятся в сообщении.

"Норникель" также снизил прогноз производства из собственного сырья на 2021 год в связи с произошедшими авариями на рудниках и НОФ до 2,35-2,41 млн унций палладия, 580-640 тыс. унций платины. Производство никеля ожидается на уровне 190-200 тыс. тонн, меди - 335-355 тыс. тонн (без учета Быстринского ГОКа).