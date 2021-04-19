Путин: готовящиеся к посланию меры поддержки должны быть результативными и рачительными

НОВО-ОГАРЕВО, 19 апреля. /ТАСС/. Новые меры, которые прорабатываются к посланию Федеральному Собранию, должны давать максимальный результат по поддержке экономики и людей, но при рачительном отношении к финансам. Об этом в понедельник заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по подготовке его обращения к парламенту.

"Конечно, нам нужно, чтобы и результат был максимальным с точки зрения развития экономики, поддержки предприятий, поддержки людей, особенно тех людей, которые нуждаются в поддержке со стороны государства, и чтобы рачительно мы отнеслись к государственным финансам", - сказал глава государства.

По его словам, необходимо, чтобы "каждый рубль был эффективно использован и пошел на пользу развития экономики и каждого конкретного человека, на поддержку которого эти средства будут направляться".

Глава государства отметил, что при подготовке послания уже удалось подойти к тому, чтобы выйти на решения по некоторым важнейшим направлениям, таким как социальная сфера и проекты инфраструктурного развития. Путин предложил на совещании подвести хотя бы промежуточный итог, чтобы во вторник поставить окончательную точку по данным вопросам.

Оглашение послания президента парламенту состоится в среду, 21 апреля. О том, что подготовка к мероприятию уже началась, сам Путин заявил в первой половине марта. С тех пор он провел отдельное совещание с руководством кабмина, посвященное итогам выполнения его прошлогодних посланий. Также на других недавних совещаниях Путин неоднократно отмечал, что обсуждаемые темы и замечания участников дискуссии важны для него в свете работы над посланием 2021 года. В нынешнем совещании приняло участие руководство правительства и администрации главы государства.