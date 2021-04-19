Parler может вернуться в App Store

НЬЮ-ЙОРК, 19 апреля. /ТАСС/. Американская корпорация Apple намерена вернуть в свой онлайн-магазин приложение сервиса микроблогов Parler, популярного среди сторонников бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в письме представителей компании, которое опубликовал в понедельник член Палаты представителей Конгресса США Кеннет Бак (республиканец от штата Колорадо).

Бак и ряд других законодателей ранее направляли в Apple запрос. Они требовали разъяснить, почему сервис более не доступен в онлайн-магазине компании. "Сегодня мы получили ответ. Parler появится в App Store. Огромная победа для свободы слова", - написал республиканец.

В письме представителей Apple отмечается, что Parler в январе убрали из App Store из-за нарушений правил компании. Сотрудникам Parler было предложено обновить приложение, чтобы оно было приведено в соответствие с правилами. В Apple считают, что надлежащие доработки были осуществлены. Ожидается, что приложение вернется в App Store, когда оно будет официально представлено в обновленном виде.

Демократы в Палате представителей Конгресса США ранее попросили ФБР провести проверки в отношении Parler в связи с беспорядками в Вашингтоне 6 января. В тот день сторонники Трампа, являвшегося в то время американским лидером, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. Толпа двинулась к зданию Конгресса, после того как Трамп обратился к своим сторонникам, собравшимся на митинге у Белого дома.

Из своего магазина мобильных приложений сервис Parler также ранее удалила компания Google. Корпорация Amazon прекратила предоставлять соцсети услуги облачного хостинга.