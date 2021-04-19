Росатом сожалеет о решении Чехии исключить компанию из тендера на АЭС "Дукованы"

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Исключение Росатома из тендера на расширение АЭС "Дукованы" в Чехии - нерыночное и политически ангажированное решение. Об этом говорится в сообщении госкорпорации, распространенном вечером понедельника.

"Исключение Росатома из тендера на расширение АЭС "Дукованы" в Чехии является нерыночным, политически ангажированным решением, которое не способствует развитию взаимовыгодного сотрудничества в атомной отрасли между нашими странами, - говорится в сообщении. - Мы сожалеем о таком решении чешских властей, ведь российский и чешский атомно-промышленные комплексы имели серьезные перспективы развития взаимовыгодного партнерства не только в Чехии, но и в рамках совместной работы в третьих странах".

Росатом отмечает, что российское предложение по расширению АЭС "Дукованы" подразумевало вовлечение сотен чешских и европейских компаний в проект, "в рамках которого могли быть заключены контракты на миллиарды евро". "Таким образом, исключая Росатом из тендера, чешские власти исключают в первую очередь свою национальную промышленность", - добавила госкорпорация.

Правительство Чехии 19 апреля приняло решение исключить Росатом из числа участников тендера на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" на востоке республики. Этому предшествовало высказывание премьер-министра Чехии Андрея Бабиша за отстранение Росатома от готовящегося тендера на строительство энергоблока АЭС "Дукованы" после выяснения обстоятельств взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин на востоке республики в 2014 году, к которому, как утверждают чешские власти, причастны российские спецслужбы.

Ранее сообщалось, что 29 марта правительство Чехии по предложению Минпромторга включило в число претендентов на участие в тендере Росатом, Westinghouse, EDF, KHNP. Но уже 19 апреля вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек сообщил журналистам, что к тендеру будут приглашены компании из Франции, Южной Кореи и США, но не Росатом.

История сотрудничества

Росатом отмечает, что на протяжении 65 лет сотрудничества в Чехии совместно были построены шесть энергоблоков, которые надежно и безопасно обеспечивают энергетическую самодостаточность страны, а чешские компании получали уникальный опыт производства компонентов и оборудования для реакторов ВВЭР и их поставок на объекты Росатома по всему миру.

Госкорпорация отмечает, что Росатом всегда был сторонником честной рыночной конкуренции, которая гарантирует заказчику наилучшее технологическое предложение по самой привлекательной цене.

Росатом работает более чем в 50 странах мира и выполняет контрактные обязательства перед всеми партнерами, в том числе и чешскими компаниями.

"Мы уверены, что отношения в сфере атомной энергетики должны быть вне политики", - резюмировали в госкорпорации.