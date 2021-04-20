Moody’s: в России небольшие банки больше крупных страдают от рисков кибермошенничества

Мошенничество с бонусами банка, выкуп за данные и другие киберугрозы в 2021 году

12 апреля Центральный банк России опубликовал отчет о несанкционированных банковских транзакциях за 2020 год. Согласно материалам регулятора, случаи кибермошенничества в России участились, поскольку использование безналичных платежей и цифровых банковских услуг растет на фоне пандемии коронавируса.

"Более мелкие банки, у которых меньше ресурсов для киберзащиты и внутреннего контроля, чем у более крупных, больше всего страдают от киберрисков: увеличение затрат на разработку эффективной структуры кибербезопасности снизит их прибыльность из-за меньшего масштаба бизнеса", - говорится в материале.

Аналитики также добавляют, что рост случаев кибермошенничества негативно влияет на кредитоспособность российских банков, поскольку подвергает их бизнес риску, наносит ущерб репутации и увеличивает траты на усиление защиты данных.

Количество безналичных операций в прошлом году увеличилось на 23%, а их объем вырос на 28%.

По данным ЦБ РФ, сумма несанкционированных банковских операций в 2020 году выросла на 53%, до 9,8 млрд рублей с 6,4 млрд рублей в 2019 году. Больше всего случаев мошенничества происходило с транзакциями без предъявления карты и с операциями дистанционного банковского обслуживания, а также с операциями через банкоматы и терминалы. Убытки физических лиц в результате кибермошенничества в 2020 году составили 8,8 млрд рублей, юридических лиц - 0,7 млрд рублей.