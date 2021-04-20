РЖД сообщили, что строительство второго Северомуйского тоннеля оценивают в 170 млрд рублей

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Стоимость основного варианта строительства второго Северомуйского тоннеля оценивается примерно в 170 млрд рублей, работы могут занять восемь лет, сообщил журналистам заместитель генерального директора "Российских железных дорог" (РЖД) Андрей Макаров. По его словам, окончательного решения о том, будет это тоннель или обход, еще нет, прорабатываются другие, более эффективные варианты.

Самый протяженный в России железнодорожный Северомуйский тоннель был открыт в декабре 2003 года в Бурятии на Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Название получил по Северо-Муйскому хребту, сквозь который он проходит. Ранее генеральный директор РЖД Олег Белозеров заявлял, что строительство второго Северомуйского тоннеля позволит увеличить провозную способность на участке БАМа с 16 млн до 100 млн тонн грузов.

"Проектировщики проработали семь различных вариантов строительства второго Северомуйского тоннеля, а также два варианта обхода этого участка - длиной 90 км и 200 км. При этом основной вариант тоннеля у нас оценивался примерно в 170 млрд рублей и восемь лет работ, а строительство обходов обошлось бы в два - три раза дороже", - сказал Макаров.

В апреле на встрече президента РФ Владимира Путина и гендиректора РЖД Олега Белозерова глава холдинга упомянул, что на данный момент прорабатываются варианты строительства как тоннеля, так и обхода. При этом Белозеров уточнил, что, по его мнению, строительство такого проекта необходимо будет только на третьем этапе расширения БАМа и Транссиба (сейчас идет второй этап).

По словам Макарова, после встречи Путина и Белозерова РЖД "дали поручение проектировщикам проработать дополнительные варианты менее дорогостоящих как с точки зрения капитальных вложений, так и с точки зрения времени проектов". В ближайшее время РЖД рассмотрят с проектировщиками новые варианты, добавил он.